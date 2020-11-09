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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ هطول أمطار متفرقة على عددٍ من المناطق في رابع أيام الحالة الماطرة الثانية.
وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "اليوم الرابع للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم، متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء (محدودة) من مناطق #المدينة #حائل #الحدود_الشمالية #مكة وشمالي #القصيم، إضافة إلى أجزاءٍ من جبال السروات في #عسير #الباحة، ومتوقع أن تكون ذروتها على منطقة #حائل".
وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح غربية مترنحة ونشطة؛ قد تثير بعض الغبار في القطاعين الغربي والأوسط.. هذا والله أعلم".
وتابع "المسند": "تبلغ حصة الليل نحو 13:03 ساعة، بينما حصة النهار نحو 10:57 ساعة".الدكتور عبدالله المسند الحالة الماطرة
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 12:17 PM
توقع رياحاً غربية مترنحة ونشطة قد تثير غباراً بالقطاعين الغربي والأوسط
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ هطول أمطار متفرقة على عددٍ من المناطق في رابع أيام الحالة الماطرة الثانية.
وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "اليوم الرابع للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم، متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء (محدودة) من مناطق #المدينة #حائل #الحدود_الشمالية #مكة وشمالي #القصيم، إضافة إلى أجزاءٍ من جبال السروات في #عسير #الباحة، ومتوقع أن تكون ذروتها على منطقة #حائل".
وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح غربية مترنحة ونشطة؛ قد تثير بعض الغبار في القطاعين الغربي والأوسط.. هذا والله أعلم".
وتابع "المسند": "تبلغ حصة الليل نحو 13:03 ساعة، بينما حصة النهار نحو 10:57 ساعة".
، هنا ذروتها وهذه مناطقها.. خريطة "المطرية 2" في رابع أيامها بتوقيع "المسند" ،
المصدر : الخليج 365
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