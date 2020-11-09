شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجوم الإرهابي بمنطقة الرضوانية في بغداد والان نبدء بالتفاصيل
وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية، وحرصها على أمن العراق وسلامة أراضيه واستقراره وازدهاره، بما يصب في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.
وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
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