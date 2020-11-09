شكاوى من سوء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بأحد رفيدة

2020-11-09

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

شكا عدد من المواطنين والمزارعين بحي لزمة آل الشواط شرق محافظة أحد رفيدة من مشروع الصرف الصحي الذي تم تنفيذه في وادي لزمة ويعتبر من المشاريع الحديثة التي لم يمض عليها مدة طويلة.

Advertisements

ووصف الأهالي تنفيذ هذا المشروع بالعشوائي الذي يفتقد الاشتراطات والمقاييس من ناحية الجودة في التخطيط والتنفيذ وذلك لما نتج عنه من أضرار كبيرة بالبيئة وأزعج الكثير من المواطنين والمزارعين القريبين من موقع المشروع على امتداد الوادي بسبب انبعاث الروائح الكريهة من جوانب غرف التفتيش وأغطية المناهل كذلك وجود تفتت في خرسانة المناهيل الجاهزة والرديئة مما ساعد في دخول المياه وخروجها ملوثة أثناء جريان الوادي والتي أضرت بالآبار الزراعية وتشكل خطراً على المحاصيل الزراعية أثناء الري.

وقال محمد فيصل الشواطي صاحب مزرعة ويعمل في مجال الزراعة لـ”متابعات الخليج 365” إن مسمى مشروع الصرف الصحي جميل ولكن التنفيذ غلط والمشروع بأكمله غير جيد ووضعهم الصبات الخرسانية واحدة فوق الأخرى في مجاري الأودية خطأ لم يتم فيها مراعاة تحرك الصبات أثناء جريان السيول الجارفة في الأودية عوضاً عن رداءة الجودة في الصبة الخرسانية.

وطالب الشواطي الجهات المختصة ومنها مكافحة الفساد التي سبق وأن قدم لها بلاغاً في وقت سابق سرعة التحرك في تصحيح وضع هذا المشروع الذي يهدد بكارثة بيئية كبيرة ومحاسبة كل مقصر ومتساهل في هدر المال العام.



