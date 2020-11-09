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أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله- وذلك عقب تنبيه ورد من "الأرصاد" لحالة ماطرة.
وكانت قد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة وبلجرشي وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.مديرية الدفاع المدني الباحة
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 11:36 AM
هطولات مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ بمدى الرؤية الأفقية
أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله- وذلك عقب تنبيه ورد من "الأرصاد" لحالة ماطرة.
وكانت قد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة وبلجرشي وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
، الباحة.. التنبيه الماطر يتفاعل بتحذير من "الدفاع المدني" ،
المصدر : الخليج 365
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