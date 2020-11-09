شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. هطول أمطار غزيرة على حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):شهدت منطقة حائل اليوم الاثنين تقلبات في الطقس ، ما أسفر عن هطول الأمطار بغزارة .
رصد مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار غزيرة على جبة شمال منطقة حائل، مع استمرار عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على منطقة حائل, تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها .
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى السابعة مساءً.
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