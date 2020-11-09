شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الصحة بشأن علاج أمراض الصمامات القلبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قالت وزارة الصحة أن علاج أمراض الصمامات القلبية يحدد وفقا للأعراض المصاحبة للمريض، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالحمية الغذائية. قالت وزارة الصحة أن علاج أمراض الصمامات القلبية يحدد وفقا للأعراض المصاحبة للمريض، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالحمية الغذائية. وقال حساب وزارة الصحة 937 في تويتر أن علاج أمراض الصمامات القلبية يعتمد على حسب تقييم حدة الحالة والأعراض المرضية المصاحبة. وأضافت الوزارة أن العلاج يشمل تدخل دوائي أو جراحي إضافة إلى الاهتمام بالحمية الغذائية الصحية و ممارسة أسلوب حياة صحي. وكان حساب الصحة _937 قد تلقى استفسار من أحد المتابعين بشأن مدى توفر علاج لصمام القلب.

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