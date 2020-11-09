شكرا لمتابعة خبر عن «النقل» تنبه مرتادي طريق «المدينة المنورة - تبوك» بسبب حالة أمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، تنبيهًا لمستخدمي طريق المدينة المنورة/ تبوك المزدوج بسبب وجود حالة أمطار. أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، تنبيهًا لمستخدمي طريق المدينة المنورة/ تبوك المزدوج بسبب وجود حالة أمطار. وشدد فرع وزارة النقل بالمدينة، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود حالة أمطار، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.

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