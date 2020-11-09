شكرا لمتابعة خبر عن سعودي متوفى دماغياً ينقذ حياة 5 أشخاص بأعضائه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت تقارير إعلامية سعودية اليوم أن شاباً سعودياً متوفي دماغياً جراء تعرضه لحادث سير أنقذ حياة 5 أشخاص، في المملكة بتبرعه باعضائه.

والشاب (24 عاماً)، وكان متوفياً دماغياً في المستشفى، عندما قررت عائلته التبرع بجميع أعضائه من خلال إبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بحسب الصحف السعودية الإلكترونية اليوم .

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وقامت الفرق الجراحية والطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بإجراء 5 عمليات زراعة أعضاء متزامنة خلال 10 ساعات لخمسة مرضى، بينهم طفل رضيع يبلغ من العمر 23 شهراً، يعانون من فشل في الأعضاء الحيوية، وهي الأمعاء الدقيقة والقلب والكبد والكلى.

وبلغ عدد الفرق الطبية التي شاركت بشكل مباشر في العمليات الخمس، نحو 70 متخصصاً في الجراحة والتخدير والتمريض والمختبرات والأشعة، و7 غرف عمليات، بجانب الإدارات اللوجستية الداعمة الأخرى.

وأنشأت السعودية موقعاً للتبرع بالأعضاء، بهدف تسجيل المتبرعين الذين يرغبون بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، كما يمكنهم أن يغيروا رغبتهم في أي وقت.