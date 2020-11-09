شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية تبدأ في تنفيذ مشروع مراكز «الشرطة الرائدة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طرحت وزارة الداخلية مشروع مراكز «الشرطة الرائدة» على الشركات الخاصة، وذلك ضمن خطواتها الهادفة لتنفيذه.
ويأتي المشروع، وفقا لـ"المدينة"، ضمن برنامج جودة الحياة الذي تتبناه المملكة، حيث يهدف لإحداث نقلة نوعية في أقسام ومراكز الشرطة.
كما تعمل الوزارة حالياً على تحديد الآليات والترتيبات اللازمة للمشروع، بجانب مشروعات أخرى.
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