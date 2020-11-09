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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة تمديد الإقامات المنتهية خارج المملكة. أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة تمديد الإقامات المنتهية خارج المملكة. ‏‎وقالت الجوازات عبر حسابها في تويتر: "يمكن تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل". جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب الجوازات حول كيفية تمديد الإقامات المنتهية خارج المملكة.

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