شكرا لمتابعة خبر عن «مكافحة الفساد»: بلاغات قصور المشروعات والخدمات تتعدى 7 آلاف بلاغًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ذكر تقرير رسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، أن البلاغات الواردة للهيئة خلال الأربع سنوات الماضية المتعلقة بقصور الخدمات، والقصور في تنفيذ المشروعات وصلت إلى 7687 بلاغًا.

وأوضح التقرير، أن نسبة تلك البلاغات قفزت في العام 2019 بنسبة 300% مقارنة بالعام 2016؛ فيما يعود هذا الارتفاع الكبير استشعارا من المواطنين في التعاطي مع هذا الملف المهم، باعتبار أن الخدمات والمشروعات تمسهم بالدرجة الأولى.

وتستقبل «نزاهة» مثل هذه البلاغات في إطار مهامها في التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.