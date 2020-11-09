شكرا لمتابعة خبر عن "المصلح" يوضح حكم إقامة الصلاة للمرأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم إقامة الصلاة للمرأة.
وقال الشيخ المصلح أن الإقامة بالنسبة لصلاة المرأة بعض العلماء قالوا إنها مباحة، ومستحبة ومنهم من قال إنها مكروهة .
وأضاف المصلح : "الأقرب أنها لو أقامت فلا بأس وإن لم تقم فلا حاجة أن تقيم لصلاتها".
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