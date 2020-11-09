إغلاق وتغريم مصنع للخرسانة في القطيف

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الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):أعلنت بلدية محافظة القطيف، اليوم الاثنين، إغلاق مصنع للخرسانة لعدم وجود ترخيص ، و ورشة سيارات لممارستها النشاط خارج حدود المحل.
وقالت البلدية عبر حسابها في تويتر أن بلدية تاروت تواصل جولاتها الرقابية ، وتغلق مصنعًا للخرسانة لعدم وجود ترخيص.
وأضافت أنها قامت بإغلاق ورشة سيارات لممارسة النشاط خارج حدود المحل ، و تم تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات البلدية بحقهما.
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