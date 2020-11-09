شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق وتغريم مصنع للخرسانة في القطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):

أعلنت بلدية محافظة القطيف، اليوم الاثنين، إغلاق مصنع للخرسانة لعدم وجود ترخيص ، و ورشة سيارات لممارستها النشاط خارج حدود المحل.

وقالت البلدية عبر حسابها في تويتر أن ‏بلدية ‎تاروت تواصل جولاتها الرقابية ، وتغلق مصنعًا للخرسانة لعدم وجود ترخيص.

وأضافت أنها قامت بإغلاق ورشة سيارات لممارسة النشاط خارج حدود المحل ، و تم تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات البلدية بحقهما.