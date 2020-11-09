- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: اليوم نشهد ذروة الحالة الممطرة الثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، عن تكون السحب الرعدية صباح اليوم الاثنين 1442/3/23هـ على أجزاء من مناطق شمال المدينة المنورة، وجنوب تبوك، وأجزاء من الجوف وحائل والحدود الشمالية.
وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الاثنين هو ذروة الحالة الممطرة الثانية لوسم 1442هـ، مع فرصة سيول، لافتًا إلى أن توقعات الأمطار خلال "36" ساعة قادمة، هي أنها متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد واحتمال تشكل سحب من النوع العملاق.
وقال "الحصيني" من اليوم الاثنين 3/23هـ إلى صباح الثلاثاء على أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والشمالية، وتبوك، والقصيم، والجوف، وشمال الشرقية، والعراق، والإمارات، وعمان، فضلًا عن وجود رياح.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني»: اليوم نشهد ذروة الحالة الممطرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.