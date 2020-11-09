شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: اليوم نشهد ذروة الحالة الممطرة الثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، عن تكون السحب الرعدية صباح اليوم الاثنين 1442/3/23هـ على أجزاء من مناطق شمال المدينة المنورة، وجنوب تبوك، وأجزاء من الجوف وحائل والحدود الشمالية.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الاثنين هو ذروة الحالة الممطرة الثانية لوسم 1442هـ، مع فرصة سيول، لافتًا إلى أن توقعات الأمطار خلال "36" ساعة قادمة، هي أنها متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد واحتمال تشكل سحب من النوع العملاق.

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وقال "الحصيني" من اليوم الاثنين 3/23هـ إلى صباح الثلاثاء على أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والشمالية، وتبوك، والقصيم، والجوف، وشمال الشرقية، والعراق، والإمارات، وعمان، فضلًا عن وجود رياح.