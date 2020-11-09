شكرا لمتابعة خبر عن "الجهني" يتوقع تعمق الكتلة الباردة مع استمرار هطول الأمطار على هذه المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني تعمق الكتلة الباردة، مع استمرار فرص هطول الأمطار على عدة مناطق.
وقال الجهني عبر حسابه في تويتر : "استدارة كاملة للمنخفض الجوي وتعمق الكتلة الباردة اكثر ، لذلك من المتوقع تحسّن فرص الامطار على سواحل منطقة المدينه و مكة و استمرارها على حائل و الجوف عامة و رفحاء و القصيم".
وفي تقريرها عن الطقس، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم ،الجوف ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،جازان، عسير ،الباحة ،الشرقية).
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