شكرا لمتابعة خبر عن "الجهني" يتوقع تعمق الكتلة الباردة مع استمرار هطول الأمطار على هذه المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني تعمق الكتلة الباردة، مع استمرار فرص هطول الأمطار على عدة مناطق.

وقال الجهني عبر حسابه في تويتر : "‏استدارة كاملة للمنخفض الجوي وتعمق الكتلة الباردة اكثر ، لذلك من المتوقع تحسّن فرص الامطار على سواحل منطقة ‎المدينه و ‎مكة و استمرارها على ‎حائل و ‎الجوف عامة و ‎رفحاء و ‎القصيم".

وفي تقريرها عن الطقس، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم ،الجوف ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،جازان، عسير ،الباحة ،الشرقية).