شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مستودعًا استخدمته عمالة لإعادة تغليف المراتب المستعملة وبيعها بالبطحاء (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الفرق الرقابية في بلدية البطحاء من ضبط مستودعًا استخدمته عمالة وافدة لإعادة تغليف المراتب المستعملة وبيعها.

وأوضح أحد مسؤولي البلدية، عون الشريف، أنه العاملين في المستودع هربوا بعد رؤيتهم للفرق الرقابية.

وأضاف أن الفرق الرقابية اكتشفت بعد هروبهم بأن الموقع مخالف، منوها بأنه تم إغلاق الموقع وحجز السيارة المستخدمة به.