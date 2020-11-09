تركي الفيصل: السعودية أكبر شريك استراتيجي لواشنطن

قال رئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل، إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يدرك جيداً مصالح بلاده في الرياض، مؤكداً بأن المملكة العربية السعودية أكبر شريك استراتيجي لواشنطن في المنطقة.

وأشار الفيصل في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الاثنين، إلى متانة العلاقات بين أمريكا والسعودية على كافة الأصعدة.

وأكد الفيصل خلال حواره أن بايدن "لا تغيب عنه مصالح أمريكا في المنطقة بحكم معرفته فيها من خلال خبرته كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكنائب للرئيس في عهد باراك أوباما".

وأضاف الأمير السعودي أن علاقات التعاون المشترك على الصعيد الأمني وثيقة بين البلدين لمواجهة خطر الإرهاب، ما يشمل تبادل المعلومات، والقيام بعمليات مشتركة وغيرها من النشاطات التي واجهت خطر "القاعدة" و"داعش". وفق "روسيا اليوم"

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كما شدد تركي الفيصل على متانة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة السعودية وكافة الإدارات الأمريكية جمهورية كانت أو ديمقراطية، مشيرا إلى أنه رغم وجود صعود وهبوط في هذه العلاقات حسب تغير الأوضاع، ولكن العلاقات الاستراتيجية بقيت وثيقة بوجود المصالح المشتركة وأهمها إيجاد السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال محاولة التوصل لسبل حل للقضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا التي تعاني منها المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالنشاط الإيراني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق، أن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بعثا ببرقيات تهنئة لكل من الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدين ونائبته كمالا هاريس.