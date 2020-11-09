“التعليم” تتيح لمنسوبيها تحسين وضعهم الوظيفي

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أتاحت وزارة التعليم لمنسوبيها تحسين وضعهم الوظيفي، وذلك وفقًا لشروط معينة.
ومن المقرر أن يتم تحسين الوضع الوظيفي لمن حصلوا على مؤهل علمي أعلى وهم على رأس العمل كالانتساب أو الدراسة المسائية أو غيرها إلى المرتبة والمستوى الملائمة لمؤهلهم.
ويتم تحسين الوضع من خلال دخول الموظف في مفاضلات تجريها الوزارة أو الجهات الحكومية.
Source slaati
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