شاهد.. الملك فهد وخادم الحرمين يجتمعان على وليمة أثناء افتتاح سد أبها

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أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك فهد بن عبدالعزيز-رحمه الله – وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله – يجتمعان على وليمة أثناء افتتاح سد أبها.

وأوضح حساب ” تاريخ آل سعود ” أن الصورة تعود لعام 1394هـ/1974م، أي منذ 46 سنة، بعد التقاطها في منتزه السودة، حيث لاقت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأثارت الصورة النادرة للملك فهد-رحمه الله – إعجاب المواطنين الذين يشيدون بجهود الملك فهد وخادم الحرمين في الارتقاء بالمملكة. Source slaati





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