قائد قوة الحج والعمرة: نقل ركعتي الطواف للدور الأرضي تخفيفًا لحركة الطائفين ومراعاة للإجراءات الاحترازية

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كشف قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة، العقيد الركن عطية بن حامد الغامدي، سير عملية التفويج خلال المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين.
وأوضح خلال حديثه لقناة الإخبارية، أنه تم نقل ركعتي الطواف للدور الأرضي، تخفيفًا لحركة الطائفين ولإعطائهم المساحة الكافية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المعتمرين.
وأوضح أن هناك توجيها وإرشادا مستمرا لإعطاء المعتمرين التعليمات اللازمة لمنع الازدحام والالتزام بالإجراءات الوقائية.
يُذكر أن المملكة كانت قد بدأت المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين، والتي شهدت السماح للقادمين من خارج المملكة بأداء مناسك العمرة.
Source akhbaar24.argaam
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