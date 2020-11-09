“الله يدخلك الجنة يا أستاذ”.. فيديو مؤثر لطالب يُفاجئ معلمه بدعاءٍ له اعترافًا بجهوده

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو مؤثر لطالب يُفاجئ معلمه بدعائه له بعد نهاية الحصة الدراسية عن بُعد.
وأعرب الطالب خلال حديثه مع المعلم عن بُعد، عن امتنانه لجهود أستاذه، بالدعاء لصالح المعلم “الله يدخلك الجنة يا أستاذ على تعليمك لنا”، مطالبًا إياه بالتأمين على الدعاء.
ومن جهته، أعرب المعلم عن بالغ امتنانه لدعوات الطالب الصغير، وأكد أن كلماته غمرته بمشاعر رائعة، داعيًا الله بالاستجابة لدعوة الطالب وأن يجمعهما في الجنة.
Source akhbaar24.argaam
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