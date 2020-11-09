ما السيناريو الذي يواجهه ترامب إذا رفض مغادرة البيت الأبيض؟

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كشفت مصادر السيناريو الذي سيُتخذ ضد الرئيس دونالد ترامب حال رفض الإقرار بالهزيمة في الانتخابات ومغادرة البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته الرسمية.
ونقلت مجلة “نيوزويك” عن مصادر حكومية، قولها إنه في حال الوصول إلى هذا السيناريو فإن الخدمة السرية هي التي ستخرج ترامب من البيت الأبيض.
وبينت أن الدستور الأمريكي ينص على أن أي رئيس يفقد ولايته في 20 يناير ظهرًا، وإذا حاول البقاء بعد ذلك، فإن الحرس نفسه الذي كان مكلفًا بحمايته عليه أن يطرده.
وكانت حملة الرئيس الفائز في الانتخابات جو بايدن حذرت من أن ترامب قد يساق بالقوة إلى خارج البيت الأبيض.
Source akhbaar24.argaam
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