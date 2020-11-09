مخترع “الخوذة الذكية” المساعدة لمرضى الشلل: تمكنا من التحكم في الأجهزة باستخدام العين

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كشف مهندس الروبوتات وأنظمة البرمجة، فيصل العتيبي، آلية استخدام “الخوذة الذكية” الخاصة بمساعدة مرضى الشلل في التحكم بالأجهزة عبر الإنترنت.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج “ساعة شباب” على قناة “روتانا خليجية”، أن الخوذة تحتوي على عدد من الأنظمة والخيارات التي تلبي احتياجات المرضى، سواء كانت رغبتهم الاتصال بذويهم أو التحكم في تشغيل أو إيقاف الأجهزة المحيطة.
وأشار إلى أن بعض التجارب أظهرت نتائج جيدة، حيث تمكن المُجربين من تشغيل وإطفاء النور من خلال إغلاق العين وفتحها، كما أكد أنه أجرى تجربة لإرسال تغريدة مُعدة على تويتر من خلال حركة العين فقط.
وأكد أن التحكم في الأجهزة الكهربائية من خلال العين يمثل واحدة من التقنيات التي ستحقق إفادة علمية كبيرة في العديد من المجالات.
Source akhbaar24.argaam
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