وفاة أحد أشهر قراء القرآن و3 من طلابه في السودان إثر حـادث سير (صور)

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غيّب الموت، المقرئ السوداني الشهير الشيخ نورين محمد صديق، و3 آخرين من حفظة القرآن الكريم إثر حـادث سير.

واشتهر نورين بترتيله القرآن الكريم بصوت خاشع جعله يجذب المئات من المصلين للصلاة خلفه، ويتردد صدى تلاوته في المواصلات العامة وإذاعة القرآن الكريم وفي الأسواق والمحلات التجارية بالسودان.

ووُلد الشيخ نورين عام 1982م وحفظ القرآن بالتجويد في عمر الـ17 عامًا على روايتي الدوري، وحفص، بعدها درس في المعهد العلمي، ثم التحق بجامعة القرآن الكريم الإسلامية وتخرج فيها.

وشارك باسم السودان في عدة مسابقات دولية أبرزها في دبي، حيث حصل على جائزتها العالمية الثالثة في القرآن الكريم خلال منافسة مع 83 دولة.

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وشيعت جثامين الراحلين إلى مثواهم الأخير بمشاركة المئات.

Source akhbaar24.argaam

