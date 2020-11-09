حسمًا للجدل..
أكد المرور السعودي، ضرورة تجديد الرخصة في موعدها؛ حيث إنه بعد مهلة الـ60 يومًا يتم فرض غرامة مالية. كما نوّه المرور إلى أن استخدام الراكب للهاتف المحمول لا يُعد مخالفة.
ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي تغريدة ردًا على استفسار، قال خلالها: «عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد إنتهاء مهلة الـ(٦٠) يومًا يفرض عليك غرامة مالية قدرها (١٠٠) ريال عن كل سنة تطويف».
وتساءل أحد المواطنين عن الآثار المترتبة حال عدم تجديد الرخصة بموعدها.
من ناحية أخرى، ذكر حساب المرور على تويتر أن استخدام الراكب للهاتف المحمول لا يعد مخالفة تستوجب الغرامة، وذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين بهذا الخصوص.
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يوضح غرامة عدم تجديد الرخصة بموعدها.. ويكشف حقيقة مخالفة الراكب عند استخدام المحمول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.