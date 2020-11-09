«المرور» يوضح غرامة عدم تجديد الرخصة بموعدها.. ويكشف حقيقة مخالفة الراكب عند استخدام المحمول

أكد المرور السعودي، ضرورة تجديد الرخصة في موعدها؛ حيث إنه بعد مهلة الـ60 يومًا يتم فرض غرامة مالية. كما نوّه المرور إلى أن استخدام الراكب للهاتف المحمول لا يُعد مخالفة.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي تغريدة ردًا على استفسار، قال خلالها: «عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد إنتهاء مهلة الـ(٦٠) يومًا يفرض عليك غرامة مالية قدرها (١٠٠) ريال عن كل سنة تطويف».

وتساءل أحد المواطنين عن الآثار المترتبة حال عدم تجديد الرخصة بموعدها.

من ناحية أخرى، ذكر حساب المرور على تويتر أن استخدام الراكب للهاتف المحمول لا يعد مخالفة تستوجب الغرامة، وذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين بهذا الخصوص.