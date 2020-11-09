هيئة الأرصاد تعلن «خريطة الأمطار» على مناطق عدة بالمملكة.. اليوم

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم الإثنين، لافتة إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف.

كما توقع الهيئة في بيان لها على موقعها الإلكتروني «هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية».

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف جنوبًا، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف، أما البحر فسيكون خفيف إلى متوسط الموج.

ونوَّهت الهيئة العامة للأرصاد، بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 36 درجة مئوية في مكة، فيما تسجل تبوك أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 11 درجة.