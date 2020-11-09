منذ بداية الجائحة.. خريطة توزيع حالات الشفاء من كورونا في المدن والمحافظات

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا مسجلة 56,041 حالة من إجمالي 337386 حالة تعافٍ في مختلف مدن المملكة حتى الآن فيما لا تزال 7,666 حالة نشطة تتلقى العلاج حاليًا.

وتم تعافي (33,016في مكة المكرمة 32,693في جدة 21,088في المدينة المنورة 18,969في الهفوف 18,882في الدمام 10,687في الطائف 8,143في القطيف 7,754في المبرز 7,658في خميس مشيط 7,190في الخبر 5,545في حائل 5,396في الجبيل 5,069في بريدة 4,978في أبها 4,231في ينبع 4,198في الظهران 4,100في نجران 4,076في حفر الباطن 3,669في تبوك 3,001في جازان 2,189في بيش 2,183في وادي الدواسر 2,074في عنيزة 1,881في الخرج 1,643في صفوى 1,535في محايل 1,494في بيشة 1,485في الدرعية).

كما تعافى (1,385في بقيق 1,309في أحد رفيدة 1,299في أبو عريش 1,251في شرورة 1,175في راس تنورة 1,163في عرعر 1,125في صبيا 1,108في بلجرشي 1,093في النعيرية 1,043في الرس 1,028في بللسمر 1,007في سبت العلاية 970في خليص 943في صامطة 925في القنفذة 904في الحرجة 870في المجمعة 855في النماص 848في المذنب 840في رجال ألمع 819في الجفر ).

فيما تعافى (793في الخفجي 684في سراة عبيدة 684في حوطة بني تميم 677في عيون الجواء 628في العيون 626في سكاكا 623في المخواة 606في الليث 604في المزاحمية 587في ظهران الجنوب 580في العيدابي 567في البكيرية 553في البشائر 546في رياض الخبراء 543في تثليث 526في عفيف 519في البدائع 500في العقيق 496في المجاردة 481في الزلفي 480في الباحة 476في الأسياح 451في الدوادمي 443في بارق 437في قلوة 413في تبالة 412في مهد الذهب 408في ضرما 404في المظيلف 391في حريملاء 373في رفائع الجمش 373في تربة 370في أحد المسارحة 367في مليجة 356في قرية العليا).

وأيضًا تعافى (353في رفحا 347في وادي بن هشبل 346في المضة 346في ساجر 343في رنية 335في بقعاء 330في السليل 328في القوز 321في الدلم 294في خيبر 281في الكامل 279في المندق 274في أملج 269في ضبا 265في رابغ 263في يدمة 263في السحن 259في الحجرة 253في العلا 250في القويعية 249في ثريبان 246في الخرمة 241في القرى 235في النبهانية 233في الحناكية 221في شقراء215في تنومة 214في القريات 213في الرويضة 204في بدر الجنوب).

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في حين تعافى (204في العيص 202في فيفا 198في ضرية 196في حدة 194في الدائر 193في الشملي 189في الطوال 189في حوطة سدير 183في الدرب 183في أضم 181في القحمة 180في القيصومة 165في بطحاء 164في قيا 163في الحائط 162في وادي الفرع 156في قصيباء 154في ثادق 152في رماح 151في الشنان 151في البرك 150في عريعرة 149في القريع 148في الريث 146في طريف 143في القوارة 143في الموية 133في العارضة 132في الوجه 128في تمير 123في نمرة 122في أم الدوم 120في ليلى 107في البجادية ).

وتعافى (107في الأرطاوية 106في ميسان 103في البدع 103في تيماء 100في وثيلان 99في موقق 99في حبونا 99في سلوى 97في الفرشة 96في الرين 95في الغزالة 91في المحاني 89في طبرجل 87في الحمنة 85في الموسم 84في الشعبة 84في خباش 84في ضمد 82في حزم الجلاميد 79في العويقيلة 77في الهدا 68في عقلة الصقور 67في بني حسن 64في مركز حدود الحديثة 60في فرسان 59في دومة الجندل 57في جديدة عرعر 56في الحريق 53في ظلم 44في حقل 42في مرات 39في ثار 38في الذيبية 34في الخاصرة 30في الحرث 23في سميراء ).

وأخيرًا تعافى (21 في ثول 21في نفي 18في شواق 17في السليمي 14في الصفيري 14في سيهات 13في ترج 10في الغاط 8في ميقوع 8في الحدبان 7في الرقعي 6في أبوعروة 5في صوير 4في السعيرة 3في بدر 2في أبو عجرم 2في سامودة 1في أبوراكة 1في حداد بني مالك 1في السليمانية 1في حرض).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الأحد، عن تسجيل 363 جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 350529 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل420 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 337386 حالة، كما تم تسجيل15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة 5540 حالة.