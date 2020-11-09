«الأرصاد» تحذّر من أمطار رعدية ورياح نشطة بالمدينة المنورة

تستمر حتى الثامنة مساء اليوم..

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم الاثنين، بمنطقة المدينة المنورة. وتوقّعت الأرصاد هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية، مع تدنٍ في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع. وأوضحت أن الحالة الجوية على منطقة المدينة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين. Advertisements اقرأ أيضًا: الأرصاد عن طقس الاثنين: رياح مثيرة وأمطار رعدية بهذه المناطق بالفيديو.. «الزعاق» يتوقع درجات الحرارة في المملكة و6 دول عربية خلال يومين

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