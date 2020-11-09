

برلين 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 13363 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 671868 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11352 حالة وفاة .

// انتهى //

10:26ت م

0028



برلين 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 13363 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 63 حالة وفاة .وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 671868 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11352 حالة وفاة .// انتهى //10:26ت م0028

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 13363 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.