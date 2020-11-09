السعودية اليوم / أكثر من 7300 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الحدود الشمالية



عرعر 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

قدّمت عيادات "تطمن" في الحدود الشمالية خدماتها لـ 7300 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن، من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكرُ أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

10:26ت م

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عرعر 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في الحدود الشمالية خدماتها لـ 7300 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن، من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.يذكرُ أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:26ت م0027

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