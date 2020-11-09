السعودية اليوم / "سلامتك... غايتنا" فعاليات توعوية بالرياض



الرياض 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

نفّذت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الصيدلية بالتعاون مع دار الحضانة الاجتماعية في الرياض، فعالية توعوية بعنوان "سلامتك...غايتنا"، استهدفت الطالبات والمشرفات والأمهات بدار الحضانة الاجتماعية.

وتضمنت الفعاليات على ركن تثقيفي يبين طرق نقل العدوى لفيروس

// انتهى //

10:13ت م

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الرياض 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسنفّذت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الصيدلية بالتعاون مع دار الحضانة الاجتماعية في الرياض، فعالية توعوية بعنوان "سلامتك...غايتنا"، استهدفت الطالبات والمشرفات والأمهات بدار الحضانة الاجتماعية.وتضمنت الفعاليات على ركن تثقيفي يبين طرق نقل العدوى لفيروس كورونا "كوفيد - 19" وكيفية الوقاية منه، إضافةً إلى ركن تعريفي بأخطار مشروبات الطاقة والخلطات العشبية وأخطار كثرة تناول القهوة والمنبهات المختلفة، إضافة إلى ركن خاص بالتوعية عن الأمراض المزمنة مثل مرض السكري ومرض الربو.// انتهى //10:13ت م0025

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