السعودية اليوم / تسجيل 6621 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا



بروكسل 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 6621 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 500789 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13055 حالة وفاة .

// انتهى //

10:03ت م

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بروكسل 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 6621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 148 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 500789 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13055 حالة وفاة .// انتهى //10:03ت م0023

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