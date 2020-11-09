- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ارتفاع أرباح الجوف الزراعية إلى 26 مليون ريال خلال 9 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ارتفاع أرباح الجوف الزراعية إلى 26 مليون ريال خلال 9 أشهر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الجوف الزراعية، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 26 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 1.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع صافي ربح الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة مبيعات الفترة الحالية بالمقارنة مع مبيعات الفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 5.83 مليون ريال، وكذلك ارتفاع هامش الربح، ومعالجة الأثر المالي لتملك الشركة للأرض المحياة بموجب الأمر السامي وبموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تم الاعتراف بالإيراد الناتج عن تسجيل المنحة بمبلغ 58 مليون ريال.
كما قامت الشركة بتسجيل هبوط بقيمة مساحة الأرض التي لم تتملكها بمبلغ 3.06 مليون ريال، وتسجيل هبوط في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات المقامة على المساحة التي لم تتملكها الشركة وكذلك تكلفة إزالة ونقل تلك الأصول بمبلغ 30.2 مليون ريال، ليصبح صافي الإيراد الناتج عن معالجة أثر تملك الأرض مبلغ 25.46 مليون ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أرباح الجوف الزراعية إلى 26 مليون ريال خلال 9 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.