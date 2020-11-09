- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهرين
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لأعلى مستوى في شهرين تقريباً مدفوعة بضعف الدولار وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز بسبب فيروس كورونا في ظل الرئيس المنتخب جو بايدن، بحسب ما نشرت “رويترز”.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1960.99 دولار للأوقية (الأونصة) ، وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن الأصفر 1965.33 دولار وهو أعلى مستوى منذ 16 سبتمبر .
وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، ربح الذهب 0.6 بالمئة إلى 1963.20 دولار.
وقال هوي لي الاقتصادي في بنك او.سي.بي.سي “التوقعات بمزيد من التحفيز تُبقي الذهب مدعوما وتدفع الدولار للهبوط…قد تكون بداية موجة صعود طويلة (للذهب)”.
وسجل مؤشر الدولار أقل مستوى في عشرة أسابيع مما يزيد من إغراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.
ووضعت إجراءات تحفيز غير مسبوقة وأسعار الفائدة المنخفضة عالميا الذهب على مسار تسجيل أفضل عام له منذ عقد نظرا لجاذبيته كأداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة.
وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.81 دولار للأوقية وكسب البلاتين 1.4 بالمئة إلى 901.42 دولار بينما نزلت الفضة 0.7 بالمئة إلى 2474.34 دولار للأوقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.