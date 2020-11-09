أهالي حفر الباطن: شوارعنا متهالكة بالحُفر والمستنقعات!

2020-11-09

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

يعاني سكان محافظة حفر الباطن من تهالك الشوارع الرئيسية أو الداخلية في الأحياء، وأصبح مشهد الحفر والتشققات وتكون المستنقعات أمرًا طبيعيًّا في ظل ضعف دور الأمانة.

وذكر بعض الأهالي أن هناك غيابًا للتنسيق بين الجهات الخدمية كالاتصالات وشركة الكهرباء في عمليات الحفر والتسوية.

تشققات:

وقال عيد الوسيدي: إن أغلب شوارع محافظة حفر الباطن والطرق الرئيسية وشوارع الأحياء تعاني من سوء السفلتة وكثرة الحفر والتشققات، مطالبًا المسؤولين في أمانة حفر الباطن بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أما عبدالله الظفيري فأكد أن سكان حي أبو موسى الأشعري وبعض الأحياء بحفر الباطن يعانون من كثرة الحفريات في الشوارع مع كثرة المطبات غير النظامية.

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تهالك الطريق الدولي:

وبالنسبة إلى يوسف الرخيص فأوضح أن طريق الكويت الدولي وخصوصًا الإشارة المرورية التي تعتبر مدخل لمحافظة حفر الباطن تعاني من تهالك ملحوظ في الطبقة الأسفلتية التي تعتبر غير صالحة للسير عليها، متسائلًا عن دور الأمانة حول هذا الطريق الذي يرتاده العديد من المسافرين.

في سياق متصل، رأى نايف السعيدي أن هناك خللًا يشاهده أهالي حفر الباطن بعد كل مشروع سفلتة تأتي بعض الجهات كشركة الكهرباء والاتصالات السعودية بالحَفر لمشاريعها ولا يتم بعد ذلك تسوية الطريق كما كان عليه.

سوء السفلتة:

من جهته، أكد فراج العضيلة أن بعض الشوارع في محافظة حفر الباطن تعاني من التشققات والحفر، متمنيًا من الجهات الحكومية التنسيق فيما بينها قبل البدء في المشاريع.

وهو ما أكده محمد الرسلاني بقوله: إن حي الروضة يعاني من سوء السفلتة الذي يعتبر شيئًا أساسيًّا، بالإضافة إلى العديد من الخدمات البلدية كالإنارة والتوصيف.

الأمانة تعلق:

في المقابل، بينت أمانة حفر الباطن على لسان متحدثها علي المطيري أنه بالنسبة للحفر وتهالك الشوارع يتم معالجتها حسب أهمية وخطورة الموقع وضمن خطة الصيانة.



