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الجهني يتوقع تعمق الكتلة الباردة وهطول أمطار بعدة مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني تعمق الكتلة الباردة، مع استمرار فرص هطول الأمطار على عدة مناطق.
وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “استدارة كاملة للمنخفض الجوي وتعمق الكتلة الباردة أكثر، لذلك من المتوقع تحسّن فرص الأمطار على سواحل منطقة المدينة ومكة واستمرارها على حائل والجوف عامة ورفحاء والقصيم”.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن طقس اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الجوف، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،جازان، عسير ،الباحة ،الشرقية).
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