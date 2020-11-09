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ارتفاع أسعار النفط اليوم أكثر من 2%
برنت عند 40.51 دولار للبرميل
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بأكثر من 2%، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت فوق 40 دولاراً للبرميل.
وربحت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير/كانون الثاني 1.06 دولار أو ما يوازي 2.7 بالمئة إلى 40.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0453 بتوقيت جرينتش، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول 38.21 دولار للبرميل بارتفاع 1.07 بالمئة أو 2.9 بالمئة.
وجاء صعود الأسعار بعد أن فاز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية وتعزز الإقبال على المخاطرة، مما عوض المخاوف بشأن تأثير تفاقم جائحة فيروس كورونا على الطلب، وفق محللين.
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