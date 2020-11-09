، "الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جدة ورابغ ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة الرابعة عصراً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي جدة، ورابغ، وخليص والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الرابعة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية ممطرة