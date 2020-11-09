- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفرقة خلال الساعات المقبلة على عددٍ من المناطق؛ مؤكداً أن ذروة الحالة المطرية الثانية اليوم.
وقال عبر حسابه في تويتر: السحب الرعدية صباح اليوم الإثنين 1442/3/23هـ، على أجزاءٍ من مناطق: شمال المدينة المنوّرة وجنوب تبوك وأجزاء من الجوف وحائل والحدود الشمالية.
اليوو الإثنين هو ذروة الحالة الممطرة الثانية لوسم 1442هـ، مع فرصة سيول -إن شاء الله.
وأضاف: توقعات الأمطار خلال الـ"36"ساعة المقبلة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد، واحتمال تشكل سحب من النوع العملاق.
وتابع: من اليوم الإثنين 3/23هـ، الى صباح الثلاثاء، على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وحائل والشمالية وتبوك والقصيم والجوف وشمال الشرقية، والعراق، والإمارات، وعُمان، ورياح.عبدالعزيز الحصيني الحالة المطرية
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 09:27 AM
قال: تكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة ومصحوبة بالبَرَد مع فرصة لتشكل السيول
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفرقة خلال الساعات المقبلة على عددٍ من المناطق؛ مؤكداً أن ذروة الحالة المطرية الثانية اليوم.
وقال عبر حسابه في تويتر: السحب الرعدية صباح اليوم الإثنين 1442/3/23هـ، على أجزاءٍ من مناطق: شمال المدينة المنوّرة وجنوب تبوك وأجزاء من الجوف وحائل والحدود الشمالية.
اليوو الإثنين هو ذروة الحالة الممطرة الثانية لوسم 1442هـ، مع فرصة سيول -إن شاء الله.
وأضاف: توقعات الأمطار خلال الـ"36"ساعة المقبلة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد، واحتمال تشكل سحب من النوع العملاق.
وتابع: من اليوم الإثنين 3/23هـ، الى صباح الثلاثاء، على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وحائل والشمالية وتبوك والقصيم والجوف وشمال الشرقية، والعراق، والإمارات، وعُمان، ورياح.
، اليوم ذروة الماطرة الثانية.. الحصيني يكشف خريطة هطولات الـ 36 ساعة المقبلة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم ذروة الماطرة الثانية.. الحصيني يكشف خريطة هطولات الـ 36 ساعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.