محمد بن مسعود - الدمام - "الغذاء والدواء": أغلقنا المنشأة وتم استكمال الإجراءات اللازمة بحقها ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعاً مخالفاً وصادرت 25 طناً من المنتجات. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: رصدت #الغذاء_والدواء في #تبوك مستودعاً غذائياً مخالفاً وغير مرخص، وتم ضبط 25 طناً من المنتجات وإغلاق المنشأة واستكمال الإجراءات اللازمة بحقها. الهيئة العامة للغذاء والدواء تبوك الهيئة العامة للغذاء والدواء تبوك 09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 09:24 AM Advertisements "الغذاء والدواء": أغلقنا المنشأة وتم استكمال الإجراءات اللازمة بحقها تبوك.. ضبط مستودع مخالف ومصادرة 25 طناً من المنتجات تبوك.. ضبط مستودع مخالف ومصادرة 25 طناً من المنتجات ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعاً مخالفاً وصادرت 25 طناً من المنتجات. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: رصدت #الغذاء_والدواء في #تبوك مستودعاً غذائياً مخالفاً وغير مرخص، وتم ضبط 25 طناً من المنتجات وإغلاق المنشأة واستكمال الإجراءات اللازمة بحقها. الكلمات المفتاحية ، تبوك.. ضبط مستودع مخالف ومصادرة 25 طناً من المنتجات ،

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