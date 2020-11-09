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كشفت تقارير صحفية عالمية ما وصفته بالتسريبات التي تجهزها شركة "أبل" الأمريكية لهاتفها الجديد المرتقب "آيفون 13".
وأشار تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" التقني المتخصص، إلى أن تلك التقنيات التي ستكون "أوسع وأفضل"؛ ستكون مخصصة لإصداري "آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس".
ومن المتوقع أن تطلق الشركة الأمريكية سلسلة هواتفها الجديدة العام المقبل.
وأورد محلل الهواتف الذكية الشهير، مينغ تشي كو، في مذكرة سرية متداولة، أن هواتف "آيفون 13" سيتم دعمها بتقنيات كاميرات مختلفة كليًّا؛ بحيث ستكون ذات زاوية تصوير واسعة جدًّا.
ومن المتوقع أن يحتوي هاتفا "آيفون" الجديدان على زاوية بؤرية لكاميراتها أوسع؛ بحيث ستكون العدسات مكونة من 6 عناصر تقريبًا، مع تقنيات ضبط تلقائي للصورة.
ويرجع ذلك -بحسب المحلل التقني- إلى أن "أبل" اعتمدت على موردها الرئيسي المميز "ليغان"، الذي يقدم محركات "في سي إم" ذات زاوية تصوير فائقة الاتساع المحسنة.شركة أبل الأمريكية آيفون 13
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 09:42 AM
سيتم دعمها بتقنيات كاميرات مختلفة كليًّا.. ستكون ذات زاوية تصوير واسعة جدًّاتسريبات تكشف ما تجهزه "أبل" لهاتف "آيفون 13"
كشفت تقارير صحفية عالمية ما وصفته بالتسريبات التي تجهزها شركة "أبل" الأمريكية لهاتفها الجديد المرتقب "آيفون 13".
وأشار تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" التقني المتخصص، إلى أن تلك التقنيات التي ستكون "أوسع وأفضل"؛ ستكون مخصصة لإصداري "آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس".
ومن المتوقع أن تطلق الشركة الأمريكية سلسلة هواتفها الجديدة العام المقبل.
وأورد محلل الهواتف الذكية الشهير، مينغ تشي كو، في مذكرة سرية متداولة، أن هواتف "آيفون 13" سيتم دعمها بتقنيات كاميرات مختلفة كليًّا؛ بحيث ستكون ذات زاوية تصوير واسعة جدًّا.
ومن المتوقع أن يحتوي هاتفا "آيفون" الجديدان على زاوية بؤرية لكاميراتها أوسع؛ بحيث ستكون العدسات مكونة من 6 عناصر تقريبًا، مع تقنيات ضبط تلقائي للصورة.
ويرجع ذلك -بحسب المحلل التقني- إلى أن "أبل" اعتمدت على موردها الرئيسي المميز "ليغان"، الذي يقدم محركات "في سي إم" ذات زاوية تصوير فائقة الاتساع المحسنة.
، تسريبات تكشف ما تجهزه "أبل" لهاتف "آيفون 13" ،
المصدر : الخليج 365
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