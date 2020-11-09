شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقفز 2% بعد فوز بايدن بالرئاسة والان نبدء بالتفاصيل
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 1.06 دولار أو ما يوازي 2.7 بالمئة إلى 40.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0453 بتوقيت جرينتش، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول 38.21 دولار للبرميل بارتفاع 1.07 بالمئة أو 2.9 بالمئة.
ويتعافى النفط من انخفاض أربعة بالمئة يوم الجمعة، ليرتفع مع بقية الأسواق المالية بعد أن بدا أن بايدن هو الفائز في سباق الانتخابات الأمريكية يوم الأحد. في غضون ذلك، ضعَف الدولار مما عزز السلع الأولية المُسعرة بالعملة الأمريكية إذ أنها أصبحت أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني "التداولات هذا الصباح بنكهة الإقبال على المخاطرة، مما يشير إلى تنامي الثقة في أن جو بايدن سيحتل البيت الأبيض، بينما سيحتفظ الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلس الشيوخ".
"النتيجة مثالية من وجهة نظر السوق. لا يتحكم أي من الحزبين في الكونجرس، لذا فإن الحروب التجارية وزيادة الضرائب كلاهما خارج جدول الأعمال إلى حد كبير".
وتخفض أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، الإنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يوميا لموازنة أسواق النفط العالمية.
وسجلت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، انخفاضا 12 بالمئة في واردات أكتوبر مقارنة مع سبتمبر
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