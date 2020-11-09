شكرا لقرائتكم خبر عن إرتفاع عدد اصابات كورونا في ألمانيا إلى اكثر من 600 ألف إصابة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 671868 حالة بعد تسجيل 13363 حالة جديدة. وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات زاد إلى 11352 بعد تسجيل 63 حالة جديدة.

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