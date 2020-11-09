شكرا لقرائتكم خبر عن البريد : إصدار طابعاً تذكارياً لكأس السعودية للخيل والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً بريدياً من فئة «3 ريالات»، وبطاقة بريدية من فئة (5 ريالات) عن " كأس السعودية لسباق الخيل 2020" التي تلاقي اهتماماً خاصاً وتراث سعوديا أصيل، وذلك بالتنسيق مع نادي الفروسية السعودية.

حيث تم إطلاق الطابع للنسخة الثانية لكأس السعودية للخيل والمقرر إقامته فبراير القادم بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية ويعتبر كأس السعودية للخيل مهرجان دولي هو الأغلى من نوعه في العالم لسباقات الخيل ويشهد مشاركة نخبة كبيرة من ملاك الخيل في العالم .

وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.