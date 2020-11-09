شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم : أمطار رعدية على أجزاء من الشرقية و 9 مناطق أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت هيئة الارصاد بأن طقس اليوم بمشيئة الله سيكون هطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم ،الجوف ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،جازان، عسير ،الباحة ،الشرقية).

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