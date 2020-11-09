شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض الجهود المبذولة في "بلدي الدرعية" والان نبدء بالتفاصيل

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة الدرعية مساء يوم الثلاثاء الماضي ، لقاءه الدوري مع اهالي المحافظة الكرام، بحضور رئيس البلدية وكبار مسؤلي هئية تطوير بوابة الدرعية وعدد من المواطنين وذلك في مبنى بلدية محافظة الدرعية .

وبين رئيس المجلس البلدي د. أحمد بن عبدالرحمن العثمان في بداية اللقاء أن هذه اللقاءات التي تجمعنا مع محور إهتمامنا وركيزة أهدافنا ( الاهالي ) لهو مكسب حقيقي بالنسبة لنا بالمجلس البلدي للاطلاع عن كثب عن مدى رضى الجميع للخدمات المقدمة لهم والاستماع لمتطلباتهم وتدوين إحتياجاتهم والتي تاتي ضمن أولويات وأهتمام المجلس مقدراً في ذات الوقت تعاون الجهات الحكومية مع المجلس لما فيه خدمة المصلحة العامة سعياً لإبراز دور ومكانة المحافظة التاريخية عبر دعم منجزات التنمية التي تسهم في جعلها وجهةً استثماريةً وسياحيةً واعدة ولتحقيق أعلى معدلات النمو والتطور لكافة الخدمات .

مثمناً سعادته مشاركة ومساهمة هئية تطوير بوابة الدرعية في هذا اللقاءالمبارك والذي يؤكد ويجسد إهتمام هذه الهئية بخدمة البنى التحتية ومواكبتها وفق أحدث أساليب التطوير والتحديث لمحاكاة ورقي مسيرة المحافظة تنموياً وخدمياً وإقتصادياً وسياحياً

وقال العثمان ان من نعم الله علينا بهذه المحافظة هي مكرمة خادم الحرمين الشريفين ( اطال الله بعمره )المتمثلة بموافقة مجلس الوزراء بإنشاء هذه الهئية

العملاقة بتاريخ 21/ يوليو / 2017

وماتضطلع بها من أهداف إستراتيجية وخطط طموحة وهمة عالية ، ويعلو مكانتها تشريفاً ورفعةً الاشراف المباشر من قبل سمو سيدي ولي العهد الامين ( حفظه الله) فاصبحت هذه الهئية بفريقها المتميز اداءاً وإنتاجاً وإخلاصاً مبعث فخر وإعتزاز ، ومصدر إشعاع وإبداع

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لافتاً العثمان أن المجلس له قنوات عدة ومختلفة في التواصل مع الاهالي منها علي سبيل المثال التواصل من خلال منصة نظام شئون المجالس البلدية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، إضافة الى مايستشعر به سعادة أعضاء المجلس في مداولاتهم ومناقشاتهم التي تطرحُ دوماً بكل جدية وشفافية ضمن أجندة أعمالهم لدراستها وإتخاذ اللازم حيالها بما يحقق الصالح العام

واردف أنه تم في هذا اللقاء استعراض الاعمال والمهام والمنجزات التي تشّرفَ المجلس بالقيام بها وصولاً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، واستكمال تنفيذ جميع المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية وكذلك تم طرح ومناقشة بعض المبادرات التي من شانها دفع عجلة المسيرة نحو أفاق أرحب وأفضل بجو عملي وهادف وشفاف ساده المحبة والأخوة

وفي نهاية اللقاء, تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للحضور وتمت الإجابة على تساؤلات الحضور حول الأعمال البلدية ومطالبهم تجاه واقع الخدمات وتطويرها في جميع الاحياء

بعدها تقدم رئيس المجلس بالشكر والامتنان للجهود المخلصة والعظيمة التي تقدمها هئية تطوير بوابة الدرعية وبلدية الدرعية وكافة الجهات ذات العلاقة في ظل المتابعة والاهتمام الدائم والمستمر من سمو محافظ الدرعية الامير احمد بن عبدالله بن عبدالرحمن

مقدراً هذا الحضور الكبير والمداخلات البناءة من الاخوة الاهالي والتي ستكون باذن الله محل الاهتمام والتقدير في قادم الأيام

وفي ختام حديثه تمنى رئيس المجلس البلدي الدكتور احمد العثمان أن تثمر هذه اللقاءات عن رؤى جديدة وأفكار نيرة تدفع بعجلة التنمية في محافظتنا الحبيبة نحو الرقي والتطوير وأن يكون الجميع على قدر ثقة المواطن بهم ، وعلى قدر المسئولية وحجم الامانه الملقاة عليهم بإذن الله تعالى .