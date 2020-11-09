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شكرا لقرائتكم إعلان نتائج المقبولين على وظائف الأمر بالمعروف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إعلان نتائج المقبولين على وظائف الأمر بالمعروف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن نتائج المقبولين على وظائفها لعام 1442هـ، من خلال رسائل نصية على هواتف المقبولين.
وأوضحت الأمر بالمعروف أنه تم إعلان نتائج القبول للمتقدمين على الوظائف عبر رسائل نصية على أرقام المتقدمين.
يذكر أن هذه الرسائل على هواتف المقبولين تضمنت موعد المقابلة، كما أكدت الرئاسة على أهمية تحميل برنامج مايكروسوفت تيمز.
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