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فيديو.. قائد الدراجة النارية الذي تعرض للدهس بجدة: رأيت الموت بعيني
قال إنه واثق بتطبيق عقوبة رادعة بحق الجاني
متابعات الخليج 365 - جدة
قال قائد الدراجة النارية الذي تعرض لحـادث اصطدام مُتعمد من قبل قائد مركبة في جدة، إنه رأى الموت بعينيه.
وأضاف أن قائد المركبة تعمد الخروج عن مساره والاقتراب منه، إلى أن أسقطه على الأرض.
ولفت إلى أن الجهات المعنية قبضت على قائد المركبة، وأنه واثق بتطبيق عقوبة رادعة بحقه.
وتابع أنه حاول تحذير قائد المركبة أكثر من مرة دون فائدة، مبيناً أن الأخير دخل بقوة في مساره لاعتراض طريقه، قبل أن يصطدم به ويسقطه على الأرض، مضيفا أنه تعرض لعدة رضوض في جسده وجروح من الدرجة الأولى وكسر في إصبع يده اليمنى.
ولفت قائد الدراجة النارية إلى أن الجهات المعنية قبضت على قائد المركبة، وأنه واثق بتطبيق عقوبة رادعة بحقه.
في سياق متصل قال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل، وفقا لـ”عكاظ”، إنّ هذا الاعتداء المتعمد صفة تنم عن الاستخفاف بأرواح الناس، والمعتدي يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا نتج عن هذا الحادث وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما.
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