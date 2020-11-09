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قال مركز "إديسون للأبحاث"، اليوم الإثنين، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن؛ الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية، ما زال يتقدّم على الرئيس دونالد ترامب في ولاية أريزونا.
وأشارت بيانات المركز إلى أن ترامب؛ حصل على 49.0 بالمئة من الأصوات، بينما انتزع بايدن؛ 49.5 بالمئة بعد إحصاء 98 من بطاقات الاقتراع.
ووفق "روسيا اليوم"، أعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن؛ يوم السبت، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرّف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".
وأضاف، إن العمل الذي ينتظره رئيساً لبلاده "ليس سهلاً"، مؤكداً أنه سيكون رئيساً لجميع الأمريكيين.جو بايدن الانتخابات الرئاسية الأمريكية
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 08:59 AM
"إديسون للأبحاث": ترامب حصل على 49.0 بالمئة منها
قال مركز "إديسون للأبحاث"، اليوم الإثنين، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن؛ الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية، ما زال يتقدّم على الرئيس دونالد ترامب في ولاية أريزونا.
وأشارت بيانات المركز إلى أن ترامب؛ حصل على 49.0 بالمئة من الأصوات، بينما انتزع بايدن؛ 49.5 بالمئة بعد إحصاء 98 من بطاقات الاقتراع.
ووفق "روسيا اليوم"، أعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن؛ يوم السبت، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرّف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".
وأضاف، إن العمل الذي ينتظره رئيساً لبلاده "ليس سهلاً"، مؤكداً أنه سيكون رئيساً لجميع الأمريكيين.
، بايدن يتفوق في أريزونا بعد فرز 98 % من الأصوات ،
المصدر : الخليج 365
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