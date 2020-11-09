شكرا لمتابعة خبر عن نسبة المتقاعدين في القطاع الخاص تصل إلى 57% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت دراسة حديثة، صادرة عن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن نسبة الذين تقاعدوا مبكراً بين جميع المتقاعدين في القطاع الخاص العام الماضي أكثر من 57%، فيما هناك حوالي 80% من الموظفين المستحقين للتقاعد المبكر اختاروا أن يتقاعدوا مبكراً.

وأوضحت الدراسة، أنهم في الغالب من ذوي التعليم العالي ورواتبهم عالية، لافتة إلى أن إن أغلب المتقاعدين مبكراً يختلفون اختلافاً جذرياً عن المتقاعدين العاديين، وإنهم التحقوا بالقطاع الخاص في سن مبكرة.

وقالت أن العديد من المتقاعدين تقاعداً مبكراً يعملون في قطاع النفط والغاز، كما يخسر العديد من المتقاعدين تقاعداً مبكراً فرصة كسب مبالغ كبيرة، وذلك بسبب تقاعدهم مبكراً، كون الاستحقاقات الكبيرة في نظام التقاعد تعني أن الموظف العادي لديه حافز مالي لمواصلة العمل حتى عمر 55 سنة.